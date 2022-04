Rock in Rio Lisboa. Palco Yorn estreia-se dedicado à música dos bairros e das cidades

GROGNation, Phoenix RDC, MC Ary, 9Miller, Kappa Jotta, Loreta, Malabá, Eva Rap Diva, G Femma, Chyna, KosmoDaGun, são alguns dos nomes que vão passar pelo palco da Yorn - que tem como missão aproximar os bairros das suas cidades, através da cultura.

O alinhamento dos concertos foi feito para combinar nomes mais consagrados com showcases de jovens talentos que crescem e vivem nas ruas e bairros portuguese. Aos concertos juntam-se momentos protagonizados por bailarinos e coreógrafos da Jazzy Dance Studios e por talentos dançantes da região de Chelas, além de MC"s e interações com o público ao longo do dia provocadas pela marca que patrocina o palco.



Na edição do Rock in Rio Lisboa deste ano, o Yorn Palco vai substituir o Yorn Street Dance que tem por missão ser "um palco mais inclusivo, com nova cenografia, showcases, concertos, momentos de dança e com a missão de aproximar os bairros das suas cidades, através da cultura", indica a organização do festival em comunicado.

De acordo com Roberta Medina, vice-presidente Executiva do festival "Rock in Rio vive em Chelas há 18 anos (Chelas esta que representa 80% da maior freguesia de Lisboa, Marvila) e, hoje, ainda percebemos algum distanciamento e preconceitos antigos que, no nosso entender, na sua maioria já não se justificam. O Palco Yorn nasce para valorizar, não só, esta região como pretende representar todos os bairros do país, mostrando que se iluminarmos os seus talentos, se mostrarmos aquilo que têm de melhor, é possível aproximá-los do resto da sua cidade".