3 milhões de euros por uma página de banda desenhada do Homem Aranha

Imagem da página do livro de banda desenhada do Homem Aranha de 1984 que foi comprada em leilão por 2,93 milhões de euros

Uma única página de um livro de banda desenhada do Homem-Aranha de 1984 foi comprada em leilão esta quinta-feira por um valor recorde de quase três milhões de euros.

A obra de arte de Mike Zeck, comprada por 3,36 milhões de dólares (2,93 milhões de euros), para a página 25 da Marvel Comics "Secret Wars n.º 8" traz a primeira aparição do fato preto do herói da banda desenhada. O fato simbiótico conduziria eventualmente ao aparecimento do personagem Venom.

A licitação recorde, que começou com 330 000 dólares (287 mil euros), aconteceu no primeiro dia do evento de quatro dias dedicado à banda desenhada promovido pela leiloeira Heritage Auctions, em Dallas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

#SpiderMan's Black Costume Origin Sells for $3.36 Million at Heritage Auctions to Shatter #ComicArt Record.#Superman also breaks $3 million barrier with Action Comics No. 1 sale to kick off four-day #Comics and Comic Art event. https://t.co/MPvQamZcei#MarvelComics pic.twitter.com/iB7RyRsAeF - Heritage Auctions (@HeritageAuction) January 13, 2022

O recorde anterior para uma página interior de uma banda desenhada norte-americana era de 657 250 dólares (573 mil euros) para a arte de uma edição de 1974 de "The Incredible Hulk", que preparava a aparição de Wolverine.

Também na quinta-feira, um dos poucos primeiros exemplares sobreviventes do Super-Homem, "Action Comics n.º 1", foi vendido por 3,18 milhões de dólares (2,8 milhões de euros), colocando-o entre os livros mais caros alguma vez leiloados.

Nenhum dos vendedores ou compradores foi identificado.