"Os têxteis mostram a diversidade do México e foram retratados na obra dos muralistas, como Rivera, Alfaro e Orozco"

O México caracteriza-se por uma imensa diversidade cultural e isso vê-se desde as muitas línguas que são faladas a par do espanhol, até ao fulgor da arte têxtil, com cada comunidade indígena a manter uma tradição que pode ter séculos, mas não deixa de inovar. A pretexto da inauguração amanhã às 18.00 em Lisboa, na Casa da América Latina, da exposição Têxteis Extraordinários - México, o DN conversou via Zoom com Alejandra Frausto Guerrero, secretária de Cultura, que esteve na preparação desta mostra que inclui 40 lindíssimos trajes. O embaixador mexicano, Bruno Figueroa, marcará presença na sessão de abertura desta exposição, que poderá ser visitada até 27 de outubro na Casa das Galeotas (avenida da Índia, 110).