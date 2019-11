'Os Simpsons'. A crónica de um fim anunciado?

Produtor dos "Simpsons" retira episódio com Michael Jackson

Como os Simpsons previram a reviravolta no último episódio da Guerra dos Tronos

Os rumores de que Os Simpsons vão acabar são mais do que muitos e aumentaram agora, depois de o compositor musical da série, Danny Elfman, ter admitido essa possibilidade num programa. "Bem, pelo que ouvi, está a chegar ao fim", disse, emendando depois: "Não sei de facto, mas ouvi dizer que será o último ano."

"Tudo o que posso dizer é que estou perplexo e surpreendido por ter durado tanto tempo. "Quando escrevi esta peça maluca de música e achava que ninguém a ia ouvir, porque pensava que a série não tinha qualquer hipótese."", disse Elfman, admitindo que o sucesso da série foi "uma das maiores surpresas" da sua vida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os Simpsons, criados por Matt Groening, James L. Brooks e Sam Simon, começaram em 1989 e vão já na 31.ª temporada, tendo vencido 34 Emmys e 32 Annie Awards (prémios exclusivos para programas de animação) e uma indicação para um Óscar com a curta-metragem The Longest Daycare.

A Fox, onde a série se estreou a 17 de dezembro de 1989, ainda não reagiu, apesar de já ter renovado contrato para a 32.ª temporada, a começar no início de 2020, segundo a imprensa especializada. Mas a possibilidade de a família de Springfield sair do ar parece cada vez maior.

Os criadores já tinham admitido a possibilidade de dizer adeus em 2021 e mais recentemente, as notícias de uma fusão da Fox com a Disney, voltou a trazer o assunto à ordem do dia devido aos elevados custos de produção dos episódios.

Dan Castellaneta (Homer Simpson), Nancy Cartwright (Bart Simpson), Harry Shearer (Ned Flanders), Julie Kavner (Marge Simpson) e Yeardley Smith (Lisa Simpson) são algumas das vozes que trabalham desde o início no projeto de comédia satírica, que retrata o estilo de vida da classe média dos EUA e prevê situações que acontecem na vida real. E Homer já teve encontros com alguns portugueses. Além de Cristiano Ronaldo e da seleção nacional, também João Félix já foi retratado na história dos bonecos amarelos.