Sempre me considerei um cobarde." Ecoando no enorme anfiteatro do Dolby Theatre, em Hollywood, onde a indústria do cinema se reúne todos os anos para disputar os Óscares, as palavras de Will Smith pesaram mais do que a vibração da sua voz. O rapper, ator e produtor leu as frases que abrem o primeiro capítulo da sua autobiografia, apropriadamente intitulada WILL, perante uma audiência em silêncio atormentado.

"Quando tinha 9 anos, vi o meu pai esmurrar a minha mãe de lado na cabeça com tanta força que ela colapsou. Vi-a cuspir sangue", continuou Will Smith. Ouviam-se arquejos de horror entre os espectadores.