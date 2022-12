Cada vez que um filme tinha no genérico a silhueta da bicicleta de Elliot e ET a voar em frente à lua já se criava uma expectativa

Uma produtora que se tornou sinónimo de um certo tipo de entretenimento marcado pelo grau visionário de Steven Spielberg. Cada vez que um filme tinha no genérico a silhueta da bicicleta de Elliot e ET a voar em frente à lua já se criava uma expectativa, um capital de reconhecimento. Spielberg criou esta sua produtora como forma não de criar um império mas antes para marcar a paisagem de Hollywood com uma ideia de ambiente próprio na qual se reforçavam temáticas ligadas ao fantástico, à aventura e ao sobrenatural, em especial com conivência com valores patrimoniais de um certo cinema de conceito familiar, mesmo quando se reconvertiam códigos da série B ou de uma ilustração muito concreta do subúrbio americano. Tudo isto à luz da estética dos "eighties", a década em que os estúdios de Hollywood perceberam que colocar no cartaz "Steven Spielberg apresenta" era uma galinha de ovos de ouro...

Um típico filme da Amblin, realizado ou não por Spielberg, tinha as bases fundadoras do seu cinema: estrutura narrativa fluida e, geralmente, grupos de amigos e a sua relação com os processos de crescimento na adolescência ou na infância. Mais recentemente, o modelo Amblin serviu de inspiração para J. J. Abrams criar Super 8, obviamente com o próprio aval de Spielberg e da Amblin, já para não mencionar a premissa de Stranger Things, o fenómeno da Netflix, e Caça-Fantasmas: O Legado, de Jason Reitman. São homenagens a um espírito e a uma cristalização que mudou o cinema americano.