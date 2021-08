Estamos sempre a voltar a Orson Welles. Ou porque alguém fez mais um documentário sobre ele, ou porque se trouxe à luz do dia algum dos seus filmes inacabados, como aconteceu com O Outro Lado do Vento (Netflix), em 2018, graças a um trabalho de montagem de Bob Murawski. A oportunidade de ver agora Hopper/Welles, apresentado no último Festival de Veneza, é oferecida pela mesma equipa que tirou dos cofres The Other Side of The Wind, o produtor Filip Jan Rymsza e o referido Murawski. Do que se trata? Uma conversa filmada em 1970, quando Dennis Hopper, já então um nome reconhecido por Easy Rider, e a rodar a sua segunda longa-metragem, The Last Movie (que seria um falhanço comercial), foi convidado a visitar Welles em Los Angeles, este que estava de regresso a Hollywood após um exílio europeu. A ideia era vir a usar excertos do discurso de Hopper no filme O Outro Lado do Vento. E a peça completa surge meio século depois como um documento único, um encontro entre duas gerações a divagar sobre a magia do cinema, a figura do realizador-deus, o público, a política, o sexo e a revolução, num preto e branco granulado que regista o tempo numa sequência de cigarros, goles de gin tónico e o bater das claquetes.

Na verdade, quem divaga é Hopper, ao sabor da voz potente e desafiadora de Welles, que, sempre fora de campo, é como uma entidade divina cínica (e niilista) a espicaçar com perguntas um jovem idealista e romântico dado à prática da citação. Ele vai de O Último Ano em Marienbad de Resnais ao Viridiana de Buñuel, passa por A Noite de Antonioni, e a certa altura faz um desvio rápido numa canção de Bob Dylan. Welles pergunta quem é esse, e ficamos na dúvida se realmente não conhece ou está a assumir a pose sobranceira, neste caso, da personagem do realizador Jake Hannaford - o protagonista de O Outro Lado do Vento, que veio a ser interpretado por John Huston.