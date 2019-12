Ornatos entram em 2020 juntos e em palco

Ornatos Violeta reuniram-se em 2019 e entram juntos em 2020, no Terreiro do Paço, em Lisboa

No ano quase a acabar, os Ornatos Violeta reuniram-se para vários concertos. É assim que vão fechar o ano: juntos e em palco, no Terreiro do Paço, em Lisboa, na festa de passagem de ano. Com eles vão estar os Xutos & Pontapés, repetentes neste espetáculo. Pelo meio, estão prometidos 15 minutos de fogo-de-artifício sobre o rio.

Os concertos - gratuitos - começam no dia 29 com os Clássicos do Tejo, interpretados por uma orquestra de 52 músicos que, dirigidos pelo maestro Cesário Costa, que se reuniram de propósito para este concerto de operetas, bailados, danças, valsas e polcas, ao final da tarde (18:00).

Premiado com o Grammy Latino de Excelência Musical, José Cid também vai estar no palco do Terreiro do Paço, dia 30, a partir das 21:30.

No Porto, dois artistas da cidade

Na Avenida dos Aliados, onde o Porto recebe habitualmente o novo ano, o espetáculo está nas mãos de dois artistas da cidade: Tiago Nacarato, que se deu a conhecer no concurso da RTP "The Voice, e depois do fogo-de-artifício de Miguel Araújo, ex-membro de Os Azeitonas e autor de canções como Marido das Outras e Anda Comigo Ver os Aviões.

A dupla Radiola, isto é, os DJ Gonçalo Mendonça e Francisco Aires Pereira.