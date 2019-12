Oficial: Kendrick Lamar atua em data extra no Nos Alive

Esta será a terceira vez que o rapper Kendrick Lamar atua em Portugal, tendo a organização do festival agendado um dia extra para o concerto dele, a 08 de julho.

Assim, o festival NOS Alive decorrerá de 8 a 11 de julho, estando prevista a venda de passes para os quatro dias e passes de três dias diferenciados: 08 a 10 de julho e 09 a 11 de julho.

O rapper norte-americano, atuou em 2016 no festival Super Bock Super Rock, numa edição em Lisboa, e em 2014 no festival Primavera Sound no Porto.

Kendrick Lamar foi o primeiro artista a ganhar o Prémio Pulitzer (2018) com um álbum na categoria de Hip-Hop, e enquanto rapper, como álbum DAMN, sendo a música Humble o maior hit do álbum, que pode ouvir abaixo.

O álbum que o artista produziu mais recentemente foi Black Panther: The Album - Music From And Inspired By, que inclui as músicas do filme Black Panther e as músicas que o filme inspirou. Kendrick Lamar canta algumas canções e a sua voz surge em todas (o disco conta com as participações de vários artistas, entre eles, Travis Scott, Jorja Smith ou a banda The Weeknd.

Ouça aqui Pray For Me:

A promotora Everything is New anunciou ainda a inclusão no cartaz da cantora Angel Olsen, a 10 de julho.

O cartaz do festival conta já com vários nomes anunciados, entre os quais Da Weasel, Taylor Swift, Billie Eilish, Faith No More, Alt-J, Khalid, Anderson Paak e Haim.