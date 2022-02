Com O Professor Bachmann e a sua Turma redescobrimos o espantoso poder documental do cinema - consagrado com um Urso de Prata/Prémio do Júri no Festival de Berlim de 2021 (que decorreu apenas online), o filme chega amanhã às salas portuguesas. Via e-mail, a realizadora Maria Speth fala-nos de um projeto tão invulgar quanto fascinante, envolvendo 30 dias de filmagens e mais de três anos de montagem.

A escola do Prof. Bachmann situa-se numa cidade, Stadtallendorf, com uma identidade social e cultural muito particular - como podemos definir essa identidade?

A atual cidade Stadtallendorf, não pode ser descrita nem compreendida sem ter em conta a sua história. Stadtallendorf fica na província de Hesse, no meio da Alemanha. Cerca de 21000 pessoas vivem aqui. Segundo as estatísticas oficiais, 25% da população são estrangeiros e 70% tem um passado de imigração. Mais de 70 nacionalidades convivem nesta cidade. Entre eles quase 5000 muçulmanos. É́ uma pequena cidade com uma grande indústria. Em 1951, foi fundada a fundição de ferro Fritz Winter. E em 1956 a Ferrero instalou, nesta cidade, a maior fábrica do mundo onde, desde então, são produzidos a Nutella e Mon Chéri. Juntas, as instalações, são quase tão grandes quanto o resto da cidade. No início dos anos 60, vieram os primeiros "trabalhadores-convidados" do estrangeiro, da Itália e da Grécia; e a partir de 1963 da Turquia em grande número. No entanto, o historial de imigração desta cidade remonta à época do nacional-socialismo. Até 1938, Allendorf era uma pequena aldeia agrícola. Depois, foi ali instalada pelo regime nazi a maior fábrica de produção de explosivos da Europa. Eram cerca de 17000 empregados, e a maioria destes não eram trabalhadores voluntários: trabalhadores forçados, prisioneiros de guerra e prisioneiros do campo de concentração de Münchmühle. Ainda hoje se encontram os bunkers esverdeados usados para a produção de explosivos.