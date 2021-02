A ilustração que Bill Gates escolheu para virar o ano no seu blogue. De máscara contra a covid e com a esperança de que a pandemia acorde a consciência climática.

É amanhã que Bill Gates lança mundialmente um novo livro. Ainda em pandemia, também a nível mundial, Gates não esquece os tempos de covid-19 e acrescenta um posfácio a Como Evitar Um Desastre Climático de modo a potenciar os ensinamentos do último ano para contrariar o desastre anunciado, mais uma vez a nível planetário, que o aquecimento da Terra irá provocar nas próximas décadas e colocar em perigo toda a vida.

Logo na introdução (pode ler nas livrarias online), Bill Gates faz uma confissão: "Há 20 anos, nunca me passaria pela cabeça que um dia estaria a falar em público sobre alterações climáticas, muito menos escrever um livro sobre o tema. Dediquei a minha vida ao desenvolvimento de software, não ao estudo do clima." Não será por acaso que olha de frente a trágica alteração do planeta, mas para afirmar bem forte o alerta "sobre o que será necessário colocar em prática".