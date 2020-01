O "Picasso do Pré-escolar". Tem 7 anos e já está a agitar o mundo da arte

"O artista abstrato mais jovem do mundo". É assim que Mikail Akar, de apenas sete anos, é descrito na sua página oficial de Instagram onde tem mais de 43 mil seguidores. É também chamado de "prodígio artístico" e de "génio expressionista". Os seus quadros coloridos - alguns deles já são vendidos por 11 mil euros - são considerados maduros e geniais, principalmente quando se descobre a idade do artista. Vai expor em Paris, mas quando crescer quer ser... jogador de futebol.

"Com apenas sete anos, já está estabelecido no mundo da arte. Há interesse [nos quadros de Mikail] de países como Alemanha, França e EUA", disse à AFP o pai do menino, nascido em Colónia, na Alemanha, e que é também o seu agente, Kerem Akar.

Foi o pai o "culpado" pela descoberta do talento de Mikail Akar. Na altura do quarto aniversário do filho e como já lhe tinha comprado "carros e figuras de ação suficientes", lembrou-se de lhe oferecer uma tela, tintas e pincéis.

"A primeira imagem parecia fantástica, e pensei que tinha sido a minha mulher a pintá-la", recorda. "Mas no segundo e terceiro quadro ficou claro que ele tinha talento", conta Kerem Akar.

Um dos trabalhos de Akar foi vendido recentemente por 11.000 euros e a verba canalizada para uma instituição social apoiada pelo jogador de futebol do Bayern de Munique, Manuel Neuer.

Sobre o quadro: "Uma explosão de cores que lembra Jackson Pollock", escreve a AFP, e uma peça típica do estilo expressionista abstrato de Akar.

Entre os ídolos do jovem artista contam-se pintores como Pollock e Jean-Michel Basquiat - um norte-americano que ganhou popularidade por causa dos seus grafites e que se estabeleceu como um reconhecido artista neoexpressionista - mas também Michael Jackson.

"Quando eu for mais velho, quero ser jogador de futebol", diz Mikail Akar, confessando que a pintura pode ser "muito cansativa".

O prodígio alemão também tem as suas próprias técnicas, como aplicar a tinta na tela usando as luvas de boxe do pai.

Diana Achtzig, diretora da Galeria Achtzig de Arte Contemporânea de Berlim, disse à AFP que ficou impressionada com a "imaginação e variedade" de Akar. "Desde que ele tenha alguém que o apoie e não o explore, tem um grande futuro pela frente", afirmou.

Kerem Akar garante que o filho "só pinta quando quer", o que pode acontecer "uma vez por semana" ou "uma vez por mês", embora admita que a sua vida mudou desde que o talento do filho foi descoberto.

Atualmente a família "vive da arte" do pequeno Mikail. O pai, um ex-vendedor, é agente do filho a tempo inteiro e já o tornou conhecido na cena de arte da Alemanha mas também de outros países europeus. Depois de uma exposição em Colónia, a próxima mostra do jovem prodígio será em Paris.