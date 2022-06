O meu Rock in Rio. O dia dos fãs de Post Malone e Anitta

Tiago e Pedro - 100% fãs de Post Malone desde 2017

Os amigos Tiago, de 19 anos, e Pedro, de 18, são "100% fãs de Post Malone" e estão desde cedo na primeira fila para garantir um lugar privilegiado junto ao Palco Mundo. "Até às 23h não vou sair daqui", disse Tiago, que espera ansiosamente pela hora do concerto. "Já são muitos anos à espera para ver Post Malone. Não tivemos oportunidade de o ver nos outros festivais", explicou Pedro. "Somos fãs desde 2017", disseram em uníssono. É a estreia destes amigos no Rock in Rio Lisboa. E foi numa viagem um tanto atribulada e sem GPS que vieram desde a Nazaré para terem a oportunidade de ver o seu artista favorito ao vivo pela primeira vez.

Ângelo, João e Rita - Tudo pensado ao pormenor para Anitta

© Rita Chantre / Global Imagens

O trio composto por Ângelo, João, ambos com 23 anos, e Rita, de 24, é de Vila Real, mas marcam presença no último dia do Rock in Rio Lisboa para ver a brasileira Anitta. Muitos são os fãs que, vestidos a rigor, esperam ansiosamente para ver o espetáculo da artista que neste dia parece ser a verdadeira cabeça de cartaz. Para este grupo de amigos, tudo foi pensado ao pormenor para uma experiência inesquecível: da viagem até à roupa, que foi escolhida antecipadamente para "estar confortável a dançar", dizia Ângelo. "Quando ela cantar, queremos estar bem perto do palco", disseram. De resto, vão desfrutar de uma tarde de calor ao som de música no Parque da Bela Vista.

Sofia e Alex - De Singapura para ver Post Malone

© Rita Chantre / Global Imagens

Sentados no relvado perto do palco, Alex e Sofia, pai e filha, fizeram uma longa viagem desde Singapura até Portugal para ver Post Malone. Com uma T-shirt estampada com a cara do artista norte-americano, Sofia sorria timidamente enquanto contava as horas para finalmente ouvir êxitos como Circles e Rockstar no Palco Mundo. Pontuais, pai e filha chegaram ao recinto mesmo na hora de abertura de portas para garantir que não perdiam o espetáculo que encerra a edição de 2022 do Rock in Rio. "Estamos muito entusiasmados. Mal podemos esperar", disse Alex.

Clóvis, Maria Eduarda e Gabriel "esperam tudo" de Anitta

© Rita Chantre / Global Imagens

Clóvis, Maria Eduarda e Gabriel vieram ao Rock in Rio "só para ver Anitta". Residentes em Lisboa, contaram ao DN que foi curto o caminho até à Bela Vista para conhecerem o Rock in Rio. Uns, para quem é a primeira vez no festival, dizem estar entusiasmados com o ambiente de festa, mas o foco está apenas numa coisa: Anitta. Para o concerto desta noite, "estão à espera de tudo". "Sei que ela vai dar o máximo", disse Clóvis. "Espero que ela entregue tudo como sempre entrega", acrescentou Gabriel. Depois de um incidente que fez com que as malas da cantora se perdessem num voo da Air France, os amigos ficaram contentes que o problema esteja resolvido para que o espetáculo seja perfeito.