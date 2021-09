"O meu principal defeito? Nunca desistir dos sonhos e dos objetivos"

A sua virtude preferida?

Humor. Nada melhor que rir com vida, do que a vida rir de nós.

A qualidade que mais aprecia num homem?

Objetividade.

A qualidade que mais aprecia numa mulher?

Beleza. Beleza feminina é única e graciosa.

O que aprecia mais nos seus amigos?

Amizade.

O seu principal defeito?

Nunca desistir dos sonhos e dos objetivos.

A sua ocupação preferida?

A minha... Historiador, museólogo e diplomata.

Qual é a sua ideia de "felicidade perfeita"?

Investigar ...investigar e aumentar o Conhecimento e ver os Monty Phyton.

Um desgosto?

Quando a minha irmã foi para Inglaterra em 1975.

O que é que gostaria de ser?

Estou felicíssimo como estou. Amo a História e os seus objetos . Decidi ser Historiador aos 9 anos.

Em que país gostaria de viver?

Em Portugal, mas uma boa parte do meu coração está na Inglaterra.

A cor preferida?

Azul e Vermelho , como o sangue e a bandeira monárquica.

A flor de que gosta?

Papoila, pelo simbolismo relacionado com a I Guerra Mundial.



O pássaro que prefere?

Talvez a águia, mas o meu animal preferido é mesmo o meu cão o Bentley.



O autor preferido em prosa?

Difícil , tenho vários.



Poetas preferidos?

Luís de Camões.



O seu herói da ficção?

Vários, por ordem cronológica: Príncipe Valente, Major Alvega, Hercule Poirot , James Bond e Indiana Jones.

Heroínas favoritas na ficção?

A Bruxa do filme " Se a minha cama voasse ".



Os heróis da vida real?

Dr. João Cordeiro, Associação Nacional das Farmácias; Winston Churchill, Afonso de Albuquerque ,Ernest Shakleton, Serpa Pinto, Isacc Newton e Roberto Evans...e os meus colegas que trabalham nos e para Museus , Palácios e Monumentos todos os dias com paixão contra todas as adversidades.



As heroínas históricas?

Todas as miúdas, que lutaram contra os nazis na segunda guerra mundial.

Os pintores preferidos?

Gustav Klint e vários orientalistas do séc. XIX.



Compositores preferidos?

Rodrigo Leão e Wagner.



Os seus nomes preferidos?

Catarina e João.

O que detesta acima de tudo?

Fígado, rins e moelas.

A personagem histórica que mais despreza?

Tantos ,mas todos que espezinharam a Democracia e os Direitos Humanos.



O feito militar que mais admira?

A conquista de Santarém por D .Afonso Henriques e o Dia D.

O dom da natureza que gostaria de ter?

Curar.

Como gostaria de morrer?

A investigar - sempre.

Estado de espírito atual?

Altíssimo, como o meu Sporting.

Os erros que lhe inspiram maior indulgência?

Comer gelados, francesinhas, e Bolas de Berlim.

A sua divisa?

Nunca desistir, Combater com escudo e espada e sorrir.