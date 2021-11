Comecemos pelo princípio. Roberto Rossellini (1906-1977), gigante do neorrealismo italiano, foi casado três vezes: da primeira mulher, Marcella de Marchis, nasceu Renzo, da segunda, a atriz sueca Ingrid Bergman, nasceram as gémeas Isabella e Ingrid e Renato Roberto, e da terceira, a indiana Sonali Senroy DasGupta, nasceu Raffaella, e adotaram Gil (1956-2008). Renzo é o pai de Alessandro Rossellini, este nascido de um caso com uma dançarina afro-americana, Katherine Cohen, que chegou a Itália vinda de Paris. Alessandro foi criado pela avó Marcella, cresceu nas rodagens do avô Roberto, enveredou por uma carreira de fotógrafo e pelas drogas, e aos 57 anos decidiu fazer a sua primeira longa-metragem. The Rossellinis (coassinado por Lorenzo d"Amico de Carvalho) é um olhar bem-disposto sobre a "patologia" ligada a um apelido de peso. Um documentário que começa com imagens do funeral do pater familias Rossellini e acaba com uma sessão fotográfica para a Vogue. Duas situações distintas de reunião de família que formam o belo parêntesis de um conjunto de conversas íntimas à procura do que é isto de ser um Rossellini. Ao DN, o realizador, Alessandro, falou da importância deste exercício curativo de memória para se reencontrar.

Antes de The Rossellinis, já tinha feito curtas-metragens em torno da obra do seu avô, uma delas sobre Ingrid Bergman [Viva Ingrid!]. O que é que lhe levou agora a interrogar o seu apelido? O que é que procurava ao fazer este filme?