Há uma diferença essencial entre filmes infantis e filmes sobre a infância. Os primeiros são adaptados ao olhar pueril das crianças; os segundos, noutra esfera de sensibilidade, procuram despertar a empatia com as personagens e o universo que as rodeia - não interessa tanto se o espectador criança alcançou no imediato o significado mais profundo do filme, mas se vai recordar o sentimento que lhe ficou depois de o ter visto. Estas últimas são as obras que perduram em nós e pedem revisitação. O Jardim Secreto (1993), de Agnieszka Holland, consensualmente considerada a melhor versão cinematográfica do romance infantil de Frances Hodgson Burnett (publicado em 1911), pertence a essa categoria. E numa quadra tão oportuna como a Páscoa, o leitor, de qualquer idade, pode descobrir o quão maravilhoso é (re)visitar este hino ao poder curativo da natureza escondido num recanto da Netflix, como um segredo bem guardado.

A história que aqui se conta começa na Índia, onde Mary Lennox (Kate Maberly), a narradora, se apresenta como uma criança negligenciada pelos pais ricos, estes preenchidos com o convívio social. Em breve, essa menina que "não sabe chorar" ficará órfã e será enviada para a casa de um tio em Inglaterra (estamos no fim de era vitoriana, princípio da era eduardiana), onde o cenário afetivo que a espera não é mais caloroso. A mansão, escura e demasiado vazia, é o reflexo dos seus poucos habitantes: uma governanta austera (Maggie Smith) que não cede aos hábitos de mordomia da pequena hóspede; o senhor da propriedade (John Lynch), soturno, entregue à depressão e quase sempre ausente em viagem; uns quantos criados e uma voz que, no início, Mary não sabe de onde vem. Está tão sozinha ali como estava na Índia. Com uma diferença...