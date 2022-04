Um pequeno astronauta perdido e assustado num planeta desconhecido. Que aventura é a dele? Bem, para começar, talvez o planeta não seja assim tão desconhecido, nem os seres que nele habitam tão assustadores quanto parece. Olá Estranho, da alemã Julia Ocker, é uma das primeiras curtas-metragens de animação programadas na 18.ª edição do IndieJúnior, que arranca nesta quinta-feira e decorre até 8 de maio, em Lisboa, entre as salas do Cinema São Jorge, Culturgest e Cinema Ideal. Uma narrativa elementar que fala do nosso primeiro contacto com o mundo numa linguagem acessível aos meninos e meninas com mais de 3 anos de idade, ilustrando muito bem o espírito da restante programação: pequenos filmes, mais divertidos ou mais dramáticos, que colocam as crianças (e adultos) diante da experiência de crescer e viver em sociedade.

Neste último caso, há exemplos particularmente criativos, como Pincéis de Cerda, de Quentin Haberham, com uma bela demonstração de entreajuda entre pincéis, depois de um pequeno desastre com a cabeleira de um deles, e Sozinhos no Elevador, da grega Anastasia Papadopoulou, que reflete com muita graça (e a mais-valia da técnica stopmotion), sobre o comportamento das pessoas dentro de um elevador, ora quando estão sozinhas, a espremer uma borbulha ou a dançar com fones nos ouvidos, ora quando estão acompanhadas e inibem todos os gestos...