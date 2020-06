Um género de cinema japonês, uma filosofia de produção, uma estratégia para levar os espectadores às salas escuras. Tudo isto cabe em duas palavras: "Roman Porno". O termo designa uma série de filmes que o estúdio Nikkatsu, fundado em 1912, produziu no início dos anos 1970, numa altura em que a televisão começava a roubar público às salas de cinema. E, bem vistas as coisas, não é nada mal pensado, agora que à velha ameaça do pequeno ecrã se juntou uma pandemia, aceitar o convite provocador de um ciclo chamado O Roman Porno da Nikkatsu, que acaba por espelhar a intenção original desses filmes. A saber, atrair de novo as pessoas para o "desejo" do encontro com o grande ecrã.

O repto é lançado pela programação de reabertura do Cinema Nimas, que a partir desta quinta-feira, e até 22 de julho, vai exibir cinco títulos dessa linha de produção concebida pelo estúdio japonês num contexto de crise, e outros cinco realizados em 2016, quando, a propósito do 45º aniversário do Roman Porno, a própria Nikkatsu lançou o desafio a uma mão cheia de realizadores de revisitarem o género, em diálogo com as primeiras obras.