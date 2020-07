Amália: um nome, um fado em muitos fados, uma voz. A voz sem igual com que canta desde os 20 anos. Tem, hoie 65, e diz ser uma pessoa desencantado, não com o público, porque esse, em todos os cantos do mundo, ao longo de mais de quatro décadas, deu-lhe sempre o testemunho da sua estima e da sua admiração por ela. Por essa Amália que nasceu em tempo de cerejas no Pátio dos Quintalinhos, ali para os lados da Rua da Palma; por essa mulher que foi criança pobre, de pés sem sapatos, e calcorreou as ruas da cidade apregoando limões.

Amália sonhava os sonhos dos simples. E assim sonhando, um dia cantou... E cantou de tal jeito que deixou a venda dos limões maduros para tomar a grande senhora de um fado com marca. De um fado sofrido. De um fado que tem amor e ciúme, lágrimas e esperança, carências e súplicas. De um fado que é nossa na expressão mais singela das palavras comuns a todos os mortais. Na voz de Amália esmoreceu aos poucos a gargalhada inocente e o pregão cristalino, a fugir da polícia... Mas trouxe para o fado a força da alma.