Uma mulher de camisa branca meio aberta e saia lápis vermelha a olhar, provocadora, o bem-vindo intruso do outro lado da vidraça da porta, enquanto a brisa de uma noite cálida sacode a coleção de espanta-espíritos no alpendre da casa. Esta é a imagem eterna de Kathleen Turner em Body Heat, o filme que a revelou - e de que maneira - no grande ecrã, chegando às salas americanas no dia 28 de agosto de 1981.

Era na altura uma femme fatale esguia, de pernas longas e voz levemente rouca que lembrava as lendárias atrizes sedutoras dos anos 1940/50, em particular Lauren Bacall, a referência maior do realizador Lawrence Kasdan para a criação desta personagem: Matty Walker. Se dúvidas houvesse sobre a escolha acertada, quando a própria Bacall se cruzou com Turner numa festa, não deixou de lhe dizer: "És uma versão jovem de mim." A bênção estava dada.