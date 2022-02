Há filmes que parecem nascer do absoluto alheamento do presente - antes do mais, do presente industrial do cinema. Assim é Uma Mulher do Outro Mundo, no original Blithe Spirit. Não vem daí mal ao mundo. Tal alheamento, entenda-se, começa mesmo por suscitar curiosidade e até uma certa forma de admiração: em plena época de submissão da produção de língua inglesa a "formatos" ligados a modelos rotineiros de aventura e a uma certa retórica digital do cinema, quem se lembraria de adaptar a célebre peça de Noël Coward (1899-1973)?

Pois bem, lembrou-se a British Lion Films (com distribuição assegurada pelo departamento cinematográfico dos canais Sky), porventura procurando obter um título "híbrido", suscetível de ostentar um rótulo de prestígio e desembocar nas mais diversas plataformas de streaming. Aliás, com uma estreia que importa assinalar: este é o primeiro trabalho de realização para cinema do encenador teatral Edward Hall (inglês, nascido em 1966), filho do grande Peter Hall (1930-2017), figura tutelar do teatro inglês cujo trabalho também passou pelo cinema.