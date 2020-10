Nobel da Literatura de 2020 vai para a poeta Louise Glück

Depois dos escândalos que atingiram a Academia Sueca, o novo júri do Nobel da Literatura prometeu mudanças e olhar para os escritores fora da Europa. No ano passado não cumpriu e escolheu a polaca Olga Tokarczuk e o austríaco Peter Handke. Desta vez, é Louise Glück, norte-americana (n.1943), com 77 anos.

A Academia Sueca justificou a escolha por Louise Glück ser "uma das mais proeminentes poetas da literatura contemporânea americana".

Louise Glück iniciou a sua carreira literária em 1968 como o volume Firstborn. Seguiram-se doze livros de poesia e alguns ensaios sobre poesia.

Em 2015, a poeta Louise Glück recebeu do presidente Barack Obama a Medalha Nacional de Artes e Humanidades pela sua obra. Um galardão que o atual presidente Trump interrompeu e só voltou a conceder no ano passado.

Um poema de Louise Glück

April



No one"s despair is like my despair-

You have no place in this garden

thinking such things, producing

the tiresome outward signs; the man

pointedly weeding an entire forest,

the woman limping, refusing to change clothes

or wash her hair.

Do you suppose I care

if you speak to one another?

But I mean you to know

I expected better of two creatures

who were given minds: if not

that you would actually care for each other

at least that you would understand

grief is distributed

between you, among all your kind, for me

to know you, as deep blue

marks the wild scilla, white

the wood violet.

A biografia da poeta reconhecida com o Nobel da Literatura de 2020 confirma a sua importância nas letras americanas. Nascida em 1943 em Nova Iorque, a poeta cresceu em Long Island, tendo sido professora na Universidade de Columbia e no Sarah Lawrende College. Segundo a sua biogradia no side da Poetry Foundation, Louise Glück é considerada "uma das mais talentosas poetas da contemporaneidade".

Entre as suas principais características, acrescenta-se, está a precisão técnica, a sensibilidade, uma introspeção solitária, bem como um olhar penetrante para a família, as relações familiares, o divórcio e a morte.

Entre os seus interesses está também a a cultura grega clássica e romana. Temas que no início da carreira da poeta eram preteridos pela análise das questões familiares, como os amores falhados e os desencontros entre familiares, que se mantiveram como objeto da sua poesia.

Louise Glück publicou vários livros, como o de 2014, Faithful and Virtuous Night, premiado com National Book Award. dois anos antes, lançara Poems 1962-2012, que recebeu o Los Angeles Times Book Prize. Estas, duas entre os muitos prémios que a obra mereceu.

Segundo o poeta Robert Hass, Louise Glück é "uma das vozes mais puras e completas que escrevem poesia atualmente". Destaca o seu priimeiro trabalho, Firstborn, como um exemplo do controle da técnica.

Também Helen Vendler considerou a poeta como dona de uma mestria que cria "narrativas críoticas que convidam à participação, substituindo os leitores por personagens ficcionadas".

Nesta semana, foram já conhecidos os vencedores do Nobel da Medicina (Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice) e da Física (Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez).

Falta ainda divulgar os premiados da Paz (sexta-feira, dia 9, às 10.00) e da Economia (segunda-feira, dia 12, às 10.45).

Os prémios serão entregues a 10 de dezembro. Por causa do novo coronavírus, a cerimónia será quase inteiramente online, à exceção de uma reduzida plateia que estará no edifício da Câmara de Estocolmo, na Suécia.

"A ideia é que as medalhas e os diplomas sejam entregues aos laureados em segurança nos respetivos países de residência, muito provavelmente com a ajuda das embaixadas e das universidades dos laureados", explicou a Fundação Nobel.