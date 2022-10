O que esperar do London Film Festival, uma organização do British Film Institute? Um festival que na Europa ganha peso na imprensa internacional com antestreias mundiais? Ou um evento que é sobretudo uma amostra do novo cinema inglês? Na verdade, um pouco disto tudo numa edição que aproveitou bem o engarrafamento dos filmes da temporada dos prémios e não deixou de apoiar as mulheres iranianas, tendo ainda conseguido consagrar dois filmes portugueses.

Dois filmes que não deixam de refletir um ano dourado do nosso cinema nos melhores festivais internacionais. Em Londres, Naylola, a longa de animação de José Miguel Ribeiro, foi dos objetos mais belos para descobrir, mesmo sem a chancela de "estreia mundial" - o Festival de Annecy já se tinha antecipado. Depois, um documentário que é mais do que isso: Onde Fica esta Rua ou Sem Antes nem Depois, de João Pedro Rodrigues e Guerra da Mata, evocação ao memorial de Verdes Anos, de Paulo Rocha.