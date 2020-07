Naya Rivera, atriz da série televisiva Glee, desaparece num lago

A atriz Naya Rivera, estrela na série "Glee", está desaparecida e teme-se que se tenha afogado num lago da Califórnia, disseram as autoridades locais, com equipas de resgate a continuarem as buscas nesta quinta-feira.

O xerife do condado de Ventura informou inicialmente que estavam a procurar uma "possível vítima de afogamento" no lago e disse que uma equipa de mergulho tinha sido enviada para a área.

Rivera, 33 anos, é mais conhecida pelo seu papel como Santana Lopez em "Glee", a série de TV em que atuou durante seis temporadas.

A atriz alugou um barco na quarta-feira e levou o filho de quatro anos para o lago Piru, a noroeste de Los Angeles, confirmou um porta-voz do xerife do condado de Ventura.

O menino foi encontrado por outra pessoa no lago, "adormecido e com o colete salva-vidas", disse Eric Buschow à AFP.

Rivera postou uma foto dela e do seu filho no Twitter na quarta-feira, escrevendo a frase: "Só nós dois".

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B - Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

Rivera e o pai da criança, o ator Ryan Dorsey, divorciaram-se em 2018 e partilham a custódia da criança, de acordo com o site TMZ.

É mais uma tragédia a envolver estrelas desta série de TV. O ator de "Glee" Mark Salling suicidou-se em 2018 semanas antes de ser condenado por posse de pornografia infantil.

Outro ator da série de sucesso, o canadiano Cory Monteith, morreu em julho de 2013 por overdose de drogas e álcool.