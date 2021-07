Por estes dias em que foi noticiada a libertação do comediante Bill Cosby, há dois anos condenado por abuso sexual, chega a uma plataforma de streaming portuguesa a minissérie que muitas publicações americanas disseram ser "oportuna" por estrear nos Estados Unidos na mesma altura em que a popular figura do show business foi presa. E, ao que parece, vai continuar a ser oportuna durante muito tempo. National Treasure acompanha o escândalo (fictício) de uma personalidade amada da comédia britânica que, no crepúsculo de uma sólida carreira televisiva, vê a sua imagem pública ser posta em xeque por uma mulher que o acusa de violação, vários anos atrás, com outros casos de assédio a surgirem em uníssono na sequência dessa primeira denúncia.