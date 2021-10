Narrativas da Cidade Global na embaixada de Itália

A Embaixada de Itália em Lisboa apresenta nesta quinta-feira um espetáculo de videomapping na fachada exterior do seu edifício. Narrativas da Cidade Global é o título da instalação vídeo realizada pelo artista digital italiano Franz Cerami.

Em julho de 2021 Cerami visitou a capital portuguesa por ocasião do Italian Design Day, a convite do embaixador Carlo Formosa, para uma conferência sobre design e sustentabilidade no contexto da arte urbana realizada em colaboração com a Câmara Municipal de Lisboa. O diálogo que o artista desenvolveu com a embaixada e com a cidade de Lisboa deu lugar a uma instalação vídeo com duração de 20 minutos, que será projetada na noite desta quinta-feira entre as 20h30 e as 24h00 na fachada do Palácio dos Condes de Pombeiro, a sede da embaixada situada no bairro de Arroios, que é considerado o bairro mais multicultural da cidade.

Uma forma de dialogar com toda a população, narrando uma cidade global feita de muitas viagens e sonhos que se cruzam e entrelaçam. A singularidade do processo artístico de Cerami reside no uso do desenho, que através de uma série de técnicas é transferido para vídeo e sucessivamente para projeções vídeo.