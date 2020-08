"Não estava preparado para isto". Vídeo de gémeos a ouvir Phil Collins pela primeira vez é um fenómeno

Os dois rapazes são gémeos de 21 anos, norte-americanos, e chamam-se Tim e Fred Williams. Há pouco tempo decidiram alargar os seus horizontes musicais -- basicamente resumidos ao rap e ao hip-hop -- e ao mesmo tempo fazer algum entretenimento online criando uma série de vídeos para o YouTube intitulados "First time hearing" -- Ouvindo pela primeira vez.

O conceito é simples. Um deles, ou ambos, filmam as suas reações enquanto ouvem uma música que desconhecem.

As canções e géneros são variados (veja a playlist aqui), vão desde o country puro de "Rhinestone Cowboy", de Glen Cambell, ao pop ligeiro de "Jolene", de Dolly Parton, ao rock de "Dream On", dos Aerosmith, só para dar três exemplos, sendo que Stevie Wonder, Luciano Pavarotti ou Freddy Mercury também lá se encontra.

Mas nenhum destes vídeos gerou uma reação tão efusiva dos internautas como aquele em que os gémeos reagem à canção de Phil Colins "In The Air Tonight". Para perceber porquê, o melhor mesmo é ver:

Especialmente espantados ficam os irmãos quando, ao minuto 4'56, Phil Collins "arranca", aplicando o seu talento na bateria. "Nunca ouvi alguém arrancar uma batida três minutos adentro de uma música", diz Tim, nitidamente apanhado de surpresa. "Não estava preparado para isto", confessa.