É com Belle, do japonês Mamoru Hosoda, que a sala do São Jorge abre hoje as portas à 21.ª edição do festival que todos os anos traz a Lisboa a face mais universal do cinema. Enfim, não se entenda por "universal" o cinema dito infantil ou familiar. A MONSTRA está muito para lá desse rótulo. A prová-lo, as duas antestreias que marcam a abertura trazem visões verdadeiramente adultas da realidade contemporânea. Desde logo, o referido anime, Belle (19h30), que se estreia logo a seguir nas salas, mergulha no mundo virtual de uma aplicação para recontar a história de A Bela e o Monstro a partir da angústia de uma adolescente que se torna uma estrela online. Trata-se de uma deslumbrante e séria incursão do realizador de Mirai nos caminhos sinuosos da cultura da internet, que aponta para a interrogação da nossa identidade num tempo em que a fronteira digital baralha a definição do "eu".

Uma interrogação que não deixa de ser feita também, noutros moldes, em Flee - a Fuga, do dinamarquês Jonas Poher Rasmussen (amanhã, 20h00, Cinema City Alvalade). Um filme que mistura animação e técnicas do documentário para nos levar na narrativa intensa de Amin, um homem gay de origem afegã, que construiu uma carreira de sucesso na Dinamarca sem nunca ter revelado ao parceiro, de quem está noivo, as atribulações por trás da sua chegada ao país. Da Cabul dos anos 1980 à Copenhaga dos dias de hoje, passando por Moscovo, Flee testemunha o momento em que essa experiência é posta em palavras (e imagens), tocando nas feridas de um passado que é também um relato coletivo do que significa ser refugiado. Este percurso duro e comovente tem por base uma história verídica e encontra-se nomeado em três categorias dos Óscares: Melhor Documentário, Melhor Longa-metragem de Animação e Melhor Filme Internacional. A estreia está prevista para o dia 7 de abril.