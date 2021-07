No chão da fábrica da Renova em Torres Novas ensaia-se e faz-se arte para "surpreender e marcar". Assim o diz, e espera, Paulo Pereira da Silva, CEO da empresa que encomendou ao maestro Martim Sousa Tavares (ver entrevista ao lado) a curadoria de um bailado que no final do ano será mostrado ao público em vídeo.

O objetivo? "Gostava que fosse uma obra de arte. E que a Renova pudesse ficar ligada à criação de algo com muita qualidade. Penso que não é muito vulgar encomendar um bailado", explica Pereira da Silva.