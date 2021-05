Nascida em 1899, numa sociedade em que às meninas ditas de família se ensinava piano, algum francês e outras artes de bem agradar no salão, Sarah Affonso encontrou nos pais o estímulo indispensável ao início de uma vida artística. Nessa época, as mulheres pura e simplesmente não frequentavam as escolas de Belas-Artes, em boa parte por causa do recurso a modelos nus, alguns masculinos. Mas Sarah foi mesmo e tornou-se discípula de Columbano Bordalo Pinheiro. Mais tarde, ainda apoiada pela família, seguiu sozinha para Paris, então capital de todas as vanguardas estéticas do Ocidente.

Para além de querer reparar uma injustiça de séculos, patente, como diz, "mesmo nos grandes museus de arte do mundo [...] onde as artistas não excedem os 15%", Mário Roque deve esta sensibilidade à mãe, Maria Helena Roque. © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens