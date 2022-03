Morreu Wlliam Hurt, de "O Beijo da Mulher Aranha" e "Filhos de um Deus Menor"

Morreu este domingo o ator William Hurt, vencedor de um Óscar pelo seu papel em O Beijo da Mulher Aranha. Tinha 71 anos.

A notícia, reportada em vários jornais norte-americanos, foi dada pelo filho, Will: "É com grande pesar que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator oscarizado, no dia 13 de março de 2022, uma semana antes do seu 72.º aniversário. Morreu em paz, entre a família, de causas naturais".

Venceu o Óscar de Melhor Ator pelo seu papel no filme O Beijo da Mulher Aranha, de 1985, em que faz o papel de um homossexual que partilha, no Brasil, uma cela com um preso político. Foi ainda nomeado para a mesma categoria por Filhos de um Deus Menor e Edição Especial, também na década de 80, mas também são memoráveis muitos outros papéis: em filmes como Noites Escaldantes (em que faz dupla com Kathleen Turner), no thriller Gorky Park, Uma História de Violência, como o criador do robô protagonista de AI - Inteligência Artificial, ou em Os Amigos de Alex.

Nascido em Washington, DC, a 20 de março de 1950, Hurt estudou teologia, na Universidade de Tufts, mas foi o talento como ator que vingou e acabou por ingressar em Drama na prestigiada Juilliard School, onde estudou durante quatro anos com nomes como Robin Williams e Christopher Reeve.