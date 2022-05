Morreu Vangelis, autor da música do filme "Momentos de Glória"

Vangelis, compositor grego autor da banda sonora do filme Momentos de Glória (ganhou na altura o Óscar para melhor banda sonora), morreu na noite de terça-feira aos 79 anos, informou a agência de notícias grega Athens News Agency.

Vangelis foi ainda responsável pela banda sonora de filmes como "Blade Runner" e "Cristóvão Colombo" - esta última usada vários anos em comícios do Partido Socialista (PS). Foi também o autor da música oficial do Mundial de futebol de 2002.

Vangelis iniciou a sua carreira solo com temas para dois filmes do cineasta francês Frederic Rossif, em 1973. O seu primeiro álbum a solo oficial ("Earth") foi gravado em 1974. Na mesma altura, participou em ensaios com a banda de rock progressivo Yes. Embora nunca tenha feito parte da banda, tornou-se amigo do cantor Jon Anderson, com quem trabalhou várias vezes.

Quando se mudou para Londres, Vangelis assinou um contrato com a RCA Records, montou o seu próprio estúdio, o (Nemo Studios), e começou a gravar um série de álbuns importantes de música eletrónica. Músicas do aclamado álbum "Heaven and Hell", de 197,5 foram mais tarde utilizadas como tema da série "Cosmos", de Carl Sagan.