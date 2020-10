Morreu Tony Lewis, o vocalista dos The Outfield. Tinha 62 anos

Tony Lewis, 62 anos, vocalista e baixista da banda britânica The Outfield, foi encontrado morto na sua casa em Londres, nesta terça-feira. O óbito foi confirmado por familiares, mas não foram revelados os motivos nem mais pormenores. Sabe-se apenas que o músico lutava há vários anos contra um cancro no fígado.

"É com grande tristeza e pesar que anunciamos que Tony Lewis morreu de forma inesperada. Ele era uma grande alma que tocou muitas vidas com o seu amor, o seu espírito e a sua música. Ele adorava muito os fãs e aproveitou todas as oportunidades que para conhecer muitos deles. Por favor, respeitem a privacidade da família durante este momento difícil", lia-se num post colocado nas redes sociais da banda.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Os The Outfield formaram-se em 1984 e somaram vários sucessos. A música mais conhecida, "Your Love", a segunda faixa do álbum de estreia "Play Deep" (1985), foi um enorme hit nos tops e nas pistas de dança de todo o mundo, sendo mesmo considerado um dos grandes clássicos do rock. Mas outras canções fizeram também grande sucesso, casos de "Since You've Been Gone", "Say It Isn't So", "Voices of Babylon" e "For You". O último disco da banda britânica, "Replay", foi editado em 2011.

Depois da extinção da banda, Tony Lewis dedicou-se a uma carreira a solo. O último disco que lançou data de 2018. O músico era casado, tinha dois filhos e três netos.