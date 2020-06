Morreu Steve Bing, produtor de "O expresso polar". Tinha 55 anos

O produtor de cinema Steve Bing, responsável pelo filme de animação "O Expresso Polar" (2004), com Tom Hanks, morreu na segunda-feira, aos 55 anos, noticia a imprensa norte-americana.

O site de celebridades TMZ, que cita fontes anónimas, refere que Bing morreu depois de cair do 27º andar de um prédio situado num condomínio de luxo em Century City, em Los Angeles.

Um porta-voz da polícia disse à AFP que um homem na casa dos 50 anos morreu na zona, sem especificar detalhes.

A reportagem da TMZ indica que Bing sofria de depressão.

Além de produzir e financiar filmes como "Get Arder" ("A Vida é Dura"), de 2000, com Sylvester Stallone no papel principal, e o documentário de Martin Scorsese "Shine a Light" (2008) sobre os Rolling Stones, Bing foi coautor do argumento da comédia "Canguru Jack" (2003).

Investiu mais de 80 milhões dólares no filme de animação "Expresso Polar", uma produção que arrecadou mais de 300 milhões dólares em todo o mundo.

Atualmente, Bing estava a filmar um documentário sobre o músico Jerry Lee Lewis.

Steve Bing também foi um promotor imobiliário proeminente, filantropo e um dos principais doadores democratas.

Era amigo e apoiante de Bill Clinton, a quem emprestou, em 2009, o seu jato particular para libertar dois jornalistas norte-americanos que estavam na Coreia do Norte.

O antigo presidente norte-americano já lamentou a morte de Bing pelas redes sociais.

"Tinha um grande coração e estava disposto a fazer o que pudesse pelas pessoas e causas em que acreditava", escreveu Bill Clinton no Twitter.

Aos 18 anos, herdou cerca de 600 milhões dólares do avô, o magnata imobiliário Leo S. Bing.

O produtor de cinema teve dois filhos: Damian, cuja mãe é a atriz Liz Hurley, e Kira, fruto da relação que teve com com a antiga tenista profissional Lisa Bonder.