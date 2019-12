Morreu Shelley Morrison, a empregada Rosario da comédia Will and Grace

A atriz Shelley Morrison, conhecida por interpretar a empregada Rosario na comédia de TV Will and Grace, morreu aos 83 anos. A personagem, uma imigrante ilegal de El Salvador, só deveria aparecer uma vez num episódio, mas ficou tão popular entre os telespetadores que passou a fazer aparições regulares. Morrison esteve em 68 episódios entre 1999 e 2006.

Debra Messing, que interpreta Grace Adler, liderou os tributos, postando no Instagram: "Oh, Shelley ... que perda. Nossa querida Rosario faleceu. Shelley teve uma carreira que durou décadas, mas ela sempre será nossa querida Rosie. Ela era uma alma gentil, com um coração enorme e sempre tinha um sorriso no rosto. Todo o meu amor por Walter e toda a família."

No Instagram, Sean Hayes, que interpretava Jack McFarland, lamentou a morte da atriz. "Ela era absolutamente divertida e tinha um coração enorme. Ela fez parte da família Will e Grace e fará muita falta. Meu coração está com o seu marido, Walter, e toda sua família", postou o ator.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Eric McCormack, o Will, também fez uma publicação: "Era uma alma linda e uma atriz maravilhosa. Seu trabalho, temporada após temporada, era tão subtil e real quanto histérico. Ela fará muita falta para todos de Will and Grace."

A série, que originalmente terminou em 2006, mas foi reposta em 2017, já não contou com a presença de 'Rosario'. Morrison já estava reformada e recusar voltar à televisão.

Também teve um papel na série The Flying Nun com Sally Field de 1967 a 1970. E apareceu em filmes ao lado de Salma Hayek, Gregory Peck e Anthony Quinn, entre outros.