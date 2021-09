Morreu Sarah Harding, da banda Girls Aloud

Sarah Harding, ex-integrante da banda Girls Aloud, morreu aos 39 anos na sequência de um cancro na mama. A notícia foi partilhada neste domingo no perfil oficial da cantora com uma mensagem da sua mãe.

"É com profundo pesar que hoje partilho a notícia de que minha linda filha Sarah infelizmente faleceu. Muitos de vocês souberam da batalha da Sarah contra o cancro e que ela lutou muito desde o diagnóstico até ao último dia. Ela partiu pacificamente esta manhã", escreveu a mãe da cantora.

A cantora, que ficou famosa no início da década de 2000 por por ser uma das vocalistas principais do grupo britânico Girls Aloud, tinha revelado publicamente em agosto do ano passado que estava com um cancro na mama. Na altura contou também que a doença se tinha espalhado por outras partes do corpo.

Meses antes, em março, lançou uma autobiografia - "Hear Me Out" -, onde explicou que tinha decidido revelar publicamente a doença no sentido de alertar as pessoas para o perigo do cancro da mama, e para a necessidade de fazerem exames com regularidade.