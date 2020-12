Morreu Pedro Casaes, membro dos Gaiteiros de Lisboa

Pedro Casaes era um multi-instrumentista dos Gaiteiros de Lisboa, aos quais se tinha juntado como percussionista na "segunda vaga" da banda, substituindo José Mário Branco. Morreu no passado dia 13 de dezembro, aos 71 anos.

A morte do músico foi comunicada pelos restantes membros da banda, na página oficial dos Gaiteiros de Lisboa na rede social Facebook, sem que tenham sido reveladas as causas.

"Um grande homem, um grande músico, um grande amigo. Partiu sem avisar... deixou dentro de todos nós um vazio imenso. Boa Viagem, companheiro", pode ler-se na publicação.

Com os Gaiteiros de Lisboa gravou álbuns como "Bocas do Inferno" (1997), "Dança Chamas" (2000), "Macaréu" (2002) e "Sátiro" (2006).

Multi-instrumentista, gravou com Fausto os baixos do álbum "O Despertar dos Alquimistas", em 1985. Como lembra o site Arte Sonora , fez também parte das sessões para o compêndio de Zeca Afonso "As ùltimas Gravações 1983-85", ao lado de nomes como Fausto, Júlio Pereira, Janita Salomé, José Mário Branco, Isabel Campelo e Né Ladeiras, entre outros.