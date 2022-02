Morreu o realizador do filme Caça-Fantasmas, Ivan Reitman

O cineasta Ivan Reitman, realizador de Os Caça-Fantasmas, morreu este sábado, dia 12 de fevereiro, aos 75 anos. Segundo a família, faleceu pacificamente na sua casa na Califórnia.

"A nossa família está de luto pela perda inesperada de um marido, pai e avô que sempre nos ensinou a procurar a magia da vida", disseram os filhos do cineasta em comunicado.

"Confortamo-nos no facto de o seu trabalho como cineasta ter trazido risos e felicidade a inúmeras pessoas por todo o mundo."

Ivan Reitman nasceu em Komarno, na atual Eslováquia. A mãe sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz e o pai era dono da maior fábrica de vinagres do país. Depois de a sua família fugir da então Checoslováquia, Ivan Reitman cresceu no Canadá, onde estudou cinema na Universidade McMaster em Hamilton. Foi aqui que se cruzou com Rick Moranis que viria a ser uma das personagens de Os Caça-Fantasmas.

Depois de produzir dois dos primeiros filmes de terror do realizador David Cronenberg, produziu o filme A República dos Cucos, de 1978. Foi realizador do filme Almôndegas de 1979, em que Bill Murray se estreou no papel principal. Colaborou com Arnold Schwarzenegger pela primeira vez no filme Gémeos (1988). Voltaram a trabalhar juntos em Um Polícia no Jardim Escola (1990) e Júnior (1994).

Ivan Reitman ficou mais conhecido pelo filme Caça-Fantasmas de 1984. A comédia sobrenatural arrecadou mais de 175 milhões de euros em todo o mundo e teve duas nomeações para os Óscares.

O filme gerou um franchise que inclui uma sequela em 1989, Os Caça-Fantasmas II, o remake Caça-Fantasmas (2016), e o Caça-Fantasmas: O Legado, que acontece 32 anos após o segundo filme. Este foi dirigido pelo filho do cineasta Jason Reitman.

Paul Feig, que dirigiu o remake de Caça-Fantasmas (2016), disse que "todos nós na comédia devemos muito a Reitman."