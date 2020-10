Morreu o guitarrista Eddie Van Halen

O músico Eddie Van Halen, guitarrista e membro fundador da famosa banda de rock Van Halen - o seu apelido e o do irmão, baterista da banda - morreu de cancro, informou o filho no Twitter, esta terça-feira. Tinha 65 anos.

"Eu não posso acreditar que tenho que escrever isso, mas o meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu a sua longa e árdua batalha contra o cancro esta manhã", disse Wolfgang Van Halen no tweet.

pic.twitter.com/kQqDV7pulR - Wolf Van Halen (@WolfVanHalen) October 6, 2020

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever



Van Halen fundou a banda de rock Van Halen nos anos 1970, com o seu irmão e, embora nunca tenha estudado música, tornou-se um dos melhores guitarristas de todos os tempos.

Morreu num hospital da Califórnia acompanhado da esposa, Janie, do filho, Wolfgang, e do irmão e baterista da banda, Alex.

Nascido na Holanda (Amesterdão), em 1955, e criado na Califórnia, Van Halen fundou o grupo de rock com seu irmão mais velho Alex em 1972 e rapidamente os Van Halen conquistaram uma ampla e fiel base de fãs.

Os sucessos clássicos do grupo incluem "Runnin 'with the Devil" e o solo de guitarra "Eruption".

O auge da banda chegou com o disco "1984", que naquele ano rendeu uma indicação aos prémios Grammy . Entre os vários outros sucessos dos Van Halen estão "Dance the Night Away" (1979), "Why Can't This Be Love" (1986), "When It's Love" (1988), "Right now" (1992) e "Can't Stop Lovin' You" (1995).

O mais recente álbum de inéditos da banda foi "A different kind of truth", de 2012, o décimo segundo da carreira do grupo, que vendeu mais de 75 milhões de álbuns ao longo da carreira.

Gene Simmons, o vocalista e um dos fundadores de outra banda icónica de hard rock, os Kiss, já lamentou a perda. "O meu coração está partido. Eddie não era apenas um super guitarrista, mas uma alma genuinamente bonita. Descanse em paz, Eddie!", escreveu no Twitter.

My heart is broken. Eddie was not only a Guitar God, but a genuinely beautiful soul. Rest in peace, Eddie! ...Eddie Van Halen Dead at 65 from Cancer https://t.co/gITtcndQVv - Gene Simmons (@genesimmons) October 6, 2020

Numa banda conhecida pela sua instabilidade - devido em parte à frequenta rotação de vocalistas, entre os quais se incluem mais notavelmente David Lee Roth e Sammy Hagar - Eddie Van Halen e seu irmão Alex foram os elementos constantes em 12 álbuns de estúdio.

Independentemente do vocalista, o som alto da guitarra de Eddie Van Halen era profundamente influente na música da banda, mas também difícil de imitar. Cresceu a idolatrar Eric Clapton, mas tornou-se ele próprio uma que guiou gerações de guitarristas.

Entrou para o Hall of Fame do rock em 2007.

em atualização