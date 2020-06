Morreu o escritor Carlos Ruiz Zafón. Tinha 55 anos

Morreu o escritor espanhol Carlos Ruiz Zafón. O autor de "A Sombra do Vento" perdeu a batalha que travava contra um cancro e faleceu, esta sexta-feira, na sua casa em Los Angeles. Tinha 55 anos.

Foi diagnosticado com a doença em 2018 depois de ter manifestado, em janeiro desse ano, os primeiros sintomas numa viagem a Londres.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Hoje é um dia muito triste para toda a equipa da Planeta que o conheceu e trabalhou com ele durante vinte anos", lê-se num comunicado da Editorial Planeta, que destaca a amizade com o escritor que transcendeu o plano profissional.

"Vai permanecer muito vivo entre todos nós através dos seus livros", escreveu a Planeta, citada pela Antena 3.

É um dos melhores romancistas contemporâneos, sublinhou a editora, numa publicação na rede social Twitter.

Nascido em Barcelona, Carlos Ruiz Zafón é autor de vários best-sellers. "A Sombra do Vento", de 2001, é um deles. Com mais de 15 milhões de exemplares vendidos em todo o mundo, o livro está incluído no Plano Nacional de Leitura em Portugal.

"O Labirinto dos Espíritos" e "O Prisioneiro do Céu" são outros livros do escritor espanhol, que vivia em Los Angeles, onde trabalhava também com a indústria cinematográfica de Hollywood.

"O Jogo de Anjo" e "Cemitério dos Livros Esquecidos" são outras das suas obras, traduzidas em mais de quarenta línguas.

Recorde a entrevista que o autor barcelonês deu ao DN em dezembro de 2016: