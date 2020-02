Morreu o ensaísta e crítico literário George Steiner

O ensaísta, filósofo, crítico literário e linguista George Steiner morreu esta segunda-feira, em Cambridge, no Reino Unido. O óbito foi confirmado pelo filho, David Steiner.

Considerado um dos mais importantes intelectuais da segunda metade do séc. XX, Steiner nasceu em Paris em 1929, no seio de uma família de judeus que tinha fugido de Viena, Áustria, aquando da ascensão do nazismo.

Fluente em inglês, francês e alemão, foi professor de linguística -- nas universidades de Cambridge e de Genebra, na Suíça --, bem como escritor, ensaísta e crítico literário (entre 1966 e 1997, escreveu crítica para a revista The New Yorker).