Morreu o encenador, cineasta, ator e autor Jorge Silva Melo

Morreu esta segunda-feira o encenador, cineasta, ator e autor Jorge Silva Melo, aos 73 anos, anunciaram amigos como o pianista Nuno Vieira de Almeida e o diretor de som Vasco Pimentel nas redes sociais e confirmou a Casa do Artista, citada pelo Expresso.

Figura do teatro português, estava internado no Hospital dos Lusíadas.

Nascido a 7 de agosto de 1948 em Lisboa mas com grande parte da infância vivida em Angola, voltou à capital portuguesa no início da adolescência, tendo começado a escrever sobre cinema para o suplemento juvenil do Diário de Lisboa quando tinha apenas 15 anos.

Jorge Silva Melo frequentou a licenciatura de Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde integrou o Grupo de Teatro de Letras, mas em 1969 interrompeu os estudos e emigrou enquanto bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian para o Reino Unido, onde frequentou a London Film School, tendo obtido um diploma em Realização.

De regresso a Lisboa, fundou o Teatro da Cornucópia em 1972, mas sete anos depois deixou a companhia teatral e foi estagiar para Berlim e depois para Milão.

Em 1995 fundou a Artistas Unidos, companhia que dirigia e na qual assumia a função de encenador.

Paralelamente, foi realizador em nove filmes e autor de cerca de uma dezena de peças de teatro.

A 25 de abril de 2004, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem da Liberdade.

"Dedicou toda a sua energia ao teatro e ao cinema"

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, lamentou hoje a morte do encenador, dramaturgo e cineasta Jorge Silva Melo, aos 73 anos, em Lisboa, sublinhando a dedicação de uma vida ao teatro e ao cinema.

"Serviu a liberdade, dedicou toda a sua energia ao teatro e ao cinema, viveu sempre sob o lema do amor e do respeito pelo outro", lê-se na mensagem deixada pela ministra da Cultura na rede social Twitter.

Na mensagem, Graça Fonseca agradece o legado do autor, lembrando ainda: "Criou histórias, construiu espaços, ergueu atrizes e atores, e levantou companhias".