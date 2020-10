Morreu o DJ José Padilla, o "pai do chill-out" que animava as noites de Ibiza

José Padilla, famoso DJ/produtor espanhol que era um dos ícones da noite de Ibiza e considerado o pai do chill-out, morreu neste domingo aos 64 anos, vítima de cancro.

Padilla tornou-se mundialmente famoso sobretudo na década de 1990, com as suas atuações em discotecas de Ibiza e sobretudo nos famosos sunsets do Café Del Mar, espaço que deu o nome a uma série de compilações de música eletrónica editadas pelo DJ.

"É com enorme tristeza que vos comunicamos que o José morreu pacificamente, durante o sono, neste domingo, na sua amada ilha de Ibiza. Agora que ele partiu o sol de Ibiza nunca mais será o mesmo sem a sua presença. Mas a maravilhosa música do José ficará sempre connosco", podia ler-se num post colocado nas redes sociais do DJ.

Padilla esteve em várias ocasiões a passar música em Portugal. A última passagem pelo nosso país foi em 2016, numa discoteca no Algarve.

José Padilla nasceu em Girona em 1955, mas mudou-se de vez para Ibiza em 1976, onde começou cedo a ganhar fama como DJ. Fez sobretudo nome no famoso Cafe del Mar, o famoso bar da ilha espanhola.