Morreu o cantor brasileiro Maurílio. Tinha 28 anos

O cantor brasileiro Maurílio, da dupla Luiza e Maurílio, morreu esta quarta-feira num hospital de Goiânia, aos 28 anos.

O artista estava internado desde a madrugada de 15 de novembro, devido a um tromboembolismo pulmonar, após ter-se sentido mal na gravação de um DVD, tendo chegado a cair do palco.

Nas horas que antecederam a morte, um boletim médico tinha informado que Maurílio tinha piorado após ter um quadro de choque séptico, adianta o G1.

Maurílio Ribeiro nasceu em Imperatriz, no estado do Maranhão, e formava uma dupla sertaneja com Luiza de 2016, quando a cantora foi passar férias em Imperatriz e o chamou ao palco para cantar com ela durante o aniversário de uma amiga em comu.

"S de Saudade", que contou com a participação de Zé Neto e Cristiano, foi o principal êxito da dupla e a quinta mais tocada no Spotify no Brasil entre 2019 e 2020.