Morreu o autor de "A Todos um Bom Natal"

"Um Maestro que conquistou corações de pequenos e graúdos por este Portugal fora". É assim que o Coro de santo Amaro de Oeiras se refere ao maestro César Batalha numa publicação no Facebook em que anuncia "com muito pesar" a sua morte.

César Batalha foi o criador de músicas como "A Todos um Bom Natal" e "Eu Vi um Sapo", recorda o coro, que realça a "personalidade forte" do mastro, bem como "a direção cheia de vida e garra" daquele que foi o seu "pai".

No domingo, o corpo do maestro irá para a igreja Nova Oeiras, às 11h30. Na segunda-feira, haverá missa às 9h30, depois da qual se realizará o funeral no cemitério de Oeiras.

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, comentou que "o maestro, através do coro Santo Amaro de Oeiras, levou, a música, a arte e a cultura de Oeiras para o mundo".

"Quando se deixa obra, nunca se morre, fica-se para além de nós mesmos", escreveu no Facebook. "Estou profundamente grato ao maestro César Batalha e é com profunda tristeza que me despeço de um dos nossos", acrescentou.