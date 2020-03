Morreu o ator Matthew Faber

Aos 47 anos, o ator Matthew Faber - que participou numa série de filmes de culto nos anos 90 - morreu.

No sábado, Faber foi encontrado morto no seu apartamento em Van Nuys (estado da Califórnia). A sua família já não tinha notícias dele há alguns dias e pediu ao proprietário do prédio para abrir o apartamento, contou o irmão de Matt, Mark.

Mark disse ao TMZ que o irmão era "um homem bonito" e "incrivelmente talentoso". "Era muito concentrado e conseguia prestar atenção melhor do que a maioria das pessoas. Tinha uma capacidade incrível de manter a concentração", enfim, um "homem brilhante" e "muito esperto."

Matt ficou mais conhecido por seus papéis como Mark Weiner em Welcome to the Dollhouse (1995) e Palindromes (2004). Também participou em Natural Born Killers, Hard Luck, The Pallbearer, Ride with the Devil, Sue e vários outros filmes dos anos 90.

Já não entrava num filme desde 2013 (The Devil You Know, com Jennifer Lawrence. Há dois anos tinha realizado uma curta-metragem (Into the Woods With Love).