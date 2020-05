Morreu o ator Fred Willard, o pai de "Uma Família Muito Moderna"

O ator e comediante norte-americano Fred Willard, que interpretou a personagem do pai na série "Uma Família Muito Moderna", morreu na sexta-feira à noite, aos 86 anos, anunciou hoje a família.

A filha do ator Hope Mulbarger disse que o pai morreu pacificamente, e não revelou a causa da morte: "Ele continuou sempre a trabalhar e a fazer-nos felizes até ao fim. Vamos ter muitas saudades dele".

Um representante do ator indicou que Willard morreu de causas naturais.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre outros filmes, Fred Willard fez parte dos elencos de "Everybody Loves Raymond", "This Spinal Tap", "Best in Show" e "Anchorman".

O ator ficou conhecido pelo seu estilo de improvisar nas atuações, e por se ter especializado em pequenas aparições nas quais se destacava.

Interpretou o papel de Frank Dunphy, o pai pateta de Phil na série "Uma Família Muito Moderna", e no filme da Pixar sobre as aventuras do robô 'Wall-e' emprestou a voz ao personagem Shelby Forthright.

Fred Willard foi nomeado quatro vezes para os prémios Emmy.