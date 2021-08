Morreu o ator Ed Asner, vencedor de sete Emmys

Ed Asner deu voz ao viúvo no filme de animação "Up".

O ator norte-americano Ed Asner, vencedor de um recorde de sete prémios Emmy, morreu este domingo aos 91 anos, anunciou a família.

"Lamentamos dizer que o nosso querido patriarca morreu esta manhã, tranquilamente. As palavras não podem expressar a tristeza que sentimos", escreveu a família no Twitter do ator. "Com um beijo na sua cabeça. Boa noite pai. Nós amamos-te."

O ator morreu de causas naturais.

Asner ganhou fama ao desempenhar o papel do chefe de redação Lou Grant, no "The Mary Tyler Moore Show", uma sitcom que foi transmitida entre 1970 e 1977, e depois num spinoff centrado na sua personagem.

Venceu três dos seus sete Emmys com essa personagem e é um de apenas dois atores a vencer um Emmy de comédia e outro de drama pelo mesmo papel, em dois programas diferentes.

Asner conquistou uma nova geração de fãs com a sua representação de outro homem duro com um coração de ouro: o viúvo Carle Fredericksen no filme de animação "Up", em 2009, que foi nomeado para um Óscar de melhor filme.

No filme, Asner dá voz a um idoso que amarra milhares de balões à sua casa e voa até à América do Sul, à procura de cumprir o desejo da sua falecida mulher por aventuras.

Edward Asner nasceu a 15 de novembro de 1929 na Cidade do Kansas, no Missouri. O mais novo de cinco filhos, trabalho no jornal da escola secundária - antecipando o papel de editor que teria no pequeno ecrã - e jogou futebol americano.

Em adulto trabalhou uma fábrica de carros, apesar de ter dito numa entrevista em 1973 que sonhava conhecer a América do Sul - mais uma vez como o personagem que viria a representar - ou o Alasca. Depois serviu no exército antes de dar início à sua carreira como ator.

Participou numa série de peças de teatro, programas de televisão e filmes antes de ter a sua grande oportunidade com "The Mary Tyler Moore Show."

Ativista liberal, participou em protestos em apoio dos sindicatos e contra a pena de morte. Foi durante dois mandatos presidente da Screen Actors Guild.