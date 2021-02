Morreu o ator de "Música no Coração" Christopher Plummer

Christopher Plummer, estrela de Música no Coração e o ator mais velho a ganhar um Oscar, morreu aos 91 anos.

O ator canadiano, que iniciou a carreira na década de 1950, ganhou em 2011 o Oscar de melhor ator secundário, pelo papel desempenhado no filme Beginners.

Ao longo de uma carreira que se estendeu durante sete décadas, marcou presença em filmes como Música no Coração, O Homem Que Queria Ser Rei e Todo o Dinheiro do Mundo.

A família de Plummer confirmou a notícia da morte do ator, que faleceu na sua casa no estado norte-americano do Connecticut, onde viva com a sua mulher, Elain Taylor.

"Chris era um homem extraordinário que amava profundamente e respeitava a sua profissão à maneira antiga, com humor autodepreciativo e música de palavras. Ele era um tesouro nacional que apreciava profundamente as suas raízes canadianas. Através dae sua arte e humanidade, tocou todos os nossos corações e a sua vida lendária durará por todas as gerações vindouras. Estará para sempre connosco", afirmou o seu amigo de longa data e manager há 46 anos, Lou Pitt.

O papel mais conhecido de Plummer foi o do capitão antinazi em Música do Coração em 1965.