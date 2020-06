Morreu o ator britânico Ian Holm, Bilbo Baggins em 'O Senhor dos Anéis'

Morreu esta sexta-feira aos 88 anos o ator britânico Ian Holm, conhecido por ter protagonizado, entre outros, o papel de Bilbo Baggins em O Senhor dos Anéis, e o do cyborg Ash, em Alien, anunciou o seu agente.

"É com muita tristeza que o ator Sir Ian Holm faleceu esta manhã aos 88 anos. Ele morreu pacificamente no hospital, com família e cuidador. Charmoso, gentil e ferozmente talentoso, sentiremos muito a sua falta", contou Alex Irwin, acrescentando que a doença do ator estava relacionada com Parkinson.

Os últimos dias de Holm foram documentados numa série de retratos em tons pastel pela esposa dele, Sophie de Stempel.

Holm, que ganhou um Bafta, foi nomeado para um Óscar pelo seu papel como treinador de atletismo Sam Mussabini no filme Chariots of Fire, de 1981. Cinco anos antes tinha deixado o teatro devido a medo do palco.

Holm nasceu em 1931 em Essex, onde o seu pai era superintendente do hospital psiquiátrico da West Ham Corporation. Mais tarde, o ator descreveua sua infância como "uma existência bastante idílica". Apaixonando pela representação desde tenra idade, mudou-se de Rada, na zona de Londres, parateatro Shakespeare Memorial, em Stratford, passando a fazer parte da Royal Shakespeare Company (RSC), fundada em 1960.

Holm tornou-se uma figura de destaque no RSC, ganhando o prémio de melhor ator do Evening Standard por Henry V em 1965,.

Em 1998 foi armado cavaleiro pela rainha Isabel II, por serviços prestados ao teatro.